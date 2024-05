Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Police vs Pompiers (16/05 à Paris) + Une arme étonnante 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8925 Karma: 23147





https://twitter.com/lucauffret/status/1791087268704206853



Pas sûr qu'elle soit bien pratique, mais cette arme est étonnante en tout cas :

Vous navigateur est trop vieux Police vs Pompiers (16/05 à Paris) :Pas sûr qu'elle soit bien pratique, mais cette arme est étonnante en tout cas :

Contribution le : Aujourd'hui 21:29:23