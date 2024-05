Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Un footballeur "blessé" par l'arbitre lors d'une finale

Deyverson se jette au sol après une tape de l’arbitre lors de la finale de la coupe Libertadores 2021 (en Amérique du Sud)

C'était le temps additionnel, l'arbitre a laissé jouer, pourtant cela méritait bien un carton.







(Souvenir et même niveau d'acteur:)

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:15