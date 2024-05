Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- La cascade Salto Angel la plus haute du monde en drone 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5005 Karma: 2652





https://www.2tout2rien.fr/vue-dun-drone-plongeant-de-la-plus-haute-cascade-du-monde-salto-angel-video/







Venezuela | Cinematic FPV over Angel Falls J'ai cherché sur Koreus, à part un monsieur qui s'est pris la paroi en parapente en 2010 https://www.koreus.com/video/base-jumper-paroi.html et une photo dans les images insolites, aucune vidéo sur la cascade Salto Angel de 807m, au Venezuela.Venezuela | Cinematic FPV over Angel Falls

Contribution le : Aujourd'hui 01:46:26