Pourquoi recharger quand on peut échanger ses batteries?

ben voilà c'est comme ça qu'il faut faire ! et on viendra plus dire que l'electrique c'est long a recharger ^^



j'ai deja vu aussi des stations de batterie pour voitures ça l'enleve par en dessous ça prend je crois a peine 3 min



en plus ya un interet tout trouvé qui arrange tout le monde : tu n'achete plus ta batterie donc voiture moins cher, j'imagine que l'echange est a base d'abonnement ou de forfait et ça crée de l'emploi pour la gestion du parc de batteries et des echangeurs

