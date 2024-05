Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Freddie Mercury avec des cheveux 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8972 Karma: 23198 Freddie Mercury (né Farrokh Bulsara) avec des cheveux :

Vous navigateur est trop vieux



si on savait tout ce que nos coiffeurs font lorsqu'ils s'ennuient!



Edit: Merci @Exotope

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:05