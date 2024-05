Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Recycler grâce aux fluides supercritiques 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1100 Karma: 1482 Je n'avais jamais entendu parlé de cette méthode, c'est très prometteur!

Ce qui ne doit pas être perdu de vue, c'est que ce genre de progrès technique doit être couplé avec les évolutions de consommations et de productions durable, sinon ce serait contre productif.

Curieux de lire vos avis pour en discuter, bonne journée à tous!



Contribution le : Aujourd'hui 07:31:33