Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Tiens, attrape ! + [FAIL] Marcher sur les cailloux + Un employé chute de l'avion 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2085 Karma: 2808 Tiens, attrape !









[FAIL] Marcher sur les cailloux







Un employé chute de l'avion

En Indonésie, un employé des services au sol de l'aéroport de Jas est tombé de l'Airbus A320 de Transnusa Airlines après que l'échelle ait été retirée par ses collègues.





Contribution le : Aujourd'hui 11:59:45