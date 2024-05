Options du sujet Imprimer le sujet

Axel Zimmerman rend hommage à Carolos Santana avec le clip Summer Santana

A l'heure de l'apéro et des premiers bains dans la piscine, le musicien Axel Zimmerman nous invite pour une fête sous le soleil d'été avec le tube estival Summer Santana, hommage au guitariste Carlos Santana, auteur d'Europa entre autre.



A déguster avec un cocktail à la main :



