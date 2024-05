J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5860 Karma: 2161

Je suis tombé par hasard sur ce court-métrage (26 min) réalisé en 2019 avec Alicia Wikander, qui est illustré par les musiques d'un album de The National (groupe dont j'ignorais l'existence encore hier). J'ai trouvé ce film magnifique, l'ambiance et les images sont envoûtantes, je vous le partage donc.







"I Am Easy To Find" - A Film by Mike Mills / An Album by The National





Note : Le réalisateur Mike Mills a aussi fait C'mon C'mon (Nos âmes d'enfants) en 2021 avec Joaquin Phoenix. Il n'est pas du tout connu donc je vous le conseille aussi, j'avais trouvé ça fascinant.

