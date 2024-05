J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8283 Karma: 5007

Bonjour,

La fonction recherche

par Pertinence ou par Date

ne fonctionne plus depuis quelques temps.

Il reste la recherche par google, mais vu que l’algorithme de recherche google est devenu pourrave , ça ne donne plus du tout envie de l'utiliser.

Possible de réactiver la recherche par date / pertinence ?

Merci

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:37