Accepter un handicap invisible

Je sais que ça peut sembler étrange, mais je commence tout juste à me voir véritablement handicapé avec tout ce que ça implique. Je voulais dire que je commençais à accepter, mais ça aurait semblé trop éloigné de la réalité. Je devrais plutôt dire que je commence à entrer dans une phase de deuil de ce que je ne suis pas.



Si j'écris ici, c'est que je ne sais pas où l'écrire, à qui le dire... C'est surprenant car je vois un psy, mais vu que je suis agoraphobe, je passe souvent la moitié de la séance à pleurer et tenter de calmer ma panique qu'il a fallu pour y aller, si bien qu'il me reste peu de temps pour aborder les sujets de fond...



Ca peut sembler étrange de commencer cette phase de deuil à 40 ans alors que je suis handicapé depuis que je suis né. Ce handicap c'est l'autisme qui ne se voit pas toujours pour un œil non averti. Bref, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Le souci, c'est que ce n'est pas si invisible que ça, ça se voit, mais c'est juste qu'on va attribuer d'autres noms à ce que l'on voit et c'est là que commence mon problème.



Ce handicap crée, chez moi du moins, des problèmes cognitifs, ce qui fait que je vais avoir des "trous" dans mon fonctionnement, c'est-à-dire des choses que je suis incapable de faire alors que l'on pourrait penser, en voyant d'autres capacités cognitives, que j'en serais parfaitement capable. En gros, c'est comme avoir deux cerveaux : un qui a un QI supérieur à la moyenne et un autre qui a un QI très inférieur à la moyenne (proche de la déficience).



Alors on pourrait penser que je suis heureux de la partie "intelligente" et malheureux de la partie qui ne l'est pas, mais pas forcément, car la partie basse est plus reposante souvent, l'autre est plus pathologique, des obsessions etc.



Ce qui se passe, c'est que je me rends compte de mes incapacités - oui je faisais un gros déni jusque là - et j'ai comme l'impression de mourir intérieurement. Je vis très mal mes incapacités. Je ne les accepte pas, mais vraiment pas du tout.



D'autant que la plupart du temps, ces incapacités sont surprenantes et sont prises pour autre chose, souvent quelque chose de peu valorisant : on va dire que je suis stupide, bête, idiot et c'est extrêmement déchirant d'assumer qu'une partie de soi est, en effet, "idiote" et "stupide"... Et qu'on a beau essayer de le changer, ça ne fonctionnera pas.



En fait si, je pourrais avoir la même capacité que les autres, mais pour y arriver je devrais prendre un autre chemin et pour le prendre il me faudrait des efforts intellectuels immenses, qui demanderaient ici une intelligence clairement hors norme. Mais cela demande de l'énergie et je finirais par m'effondrer. J'ai déjà essayé...



Ce que je dis est décousu, peut-être que ça parlera à quelques uns, peut-être à personne. Ce forum c'est le lieu où l'on me connait le plus... En tout cas ça m'a fait du bien de l'écrire. C'est fou de se dire que je l'exprime pour la première fois alors que je le ressens depuis tout petit, ce décalage peu valorisant avec les autres.

