Quand ton jeu vidéo préféré est maintenant rétro (anglais) + peintres pollueurs

C'est là où on peut constater à quelle vitesse le numerique à évolué de manière logarithmique dans les années 90.



Depuis pas mal d'années maintenant les évolutions se font sur les performances, sur des "détails" (la qualité graphique, réalistique).

Et c'est le cas partout, le web aussi se complexifie enormément pour "pas grand chose" (en vrai si, mais c'est invisible).



La nouvelle croissance est peut etre l'intelligence artificielle, mais il est fort possible que les plus grandes avancées dans le domaine soit derrière.

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:23