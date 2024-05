Automobiliste et pellemécaniste, attention!

Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram

Une personne oublie le frein à main lors d'une livraison :

Un conducteur de pelle mécanique n'arrive pas à décharger celle-ci sans accrocs :

Aujourd'hui 13:20:45

Mancuso

1° Déjà, tu vas commencer par mettre le frein de sécurité

2° Déjà, tu vas commencer par mettre la ceinture de sécurité

Aujourd'hui 14:09:29