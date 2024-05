Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Orange FM: un radio FM dans une Game Boy 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2101 Karma: 2839 Un développeur a créé une nouvelle cartouche pour la Game Boy. Cette cartouche transforme la Game Boy en radio FM. Et elle offre de nombreuses options avancées pour l’écoute et l’interface.





Orange FM Prototype - Analogue Pocket Demo

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:46

Drakkaru Re: Orange FM: un radio FM dans une Game Boy 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4897 Karma: 2429 S'pas une gameboy, ça fait que des sons à base de bip et autre, jamais ça pourrait sortir un son comme ça



edit : c'est une analogue pocket

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:14