Jinroh Quand un pic vert redécoré ta façade... 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6104 Karma: 9250

Woodpecker Working On House, Santa Rosa, California - C0141







Y a qu une réaction saine a ça...



Bledard énerve nik zebi

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:28

alfosynchro Re: Quand un pic vert redécoré ta façade... 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13711 Karma: 6514 1. C'est du balsa ce bois ?



2. Il me fait penser au mec de Boney M...

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:26