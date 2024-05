Options du sujet Imprimer le sujet

lm2lm2 dans un village, une moto à grande vitesse : "je ne fais que passer"

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05 22:47:13 Post(s): 2 bonjour



je cherche la vidéo dans laquelle on voit, sur vraisemblablement une départementale, qui traverse un village : une moto passe à une vitesse hallucinante (sans doute plus de 100kmh) en un éclair.



c'était filmé de jour..



quelqu'un saurait?



merci!

26/05 23:00:45