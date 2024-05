Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Ressembler à une girafe + ressembler à un chat 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5026 Karma: 2679 Vous navigateur est trop vieux

Elle a l'air d'approuver finalement. (quelle est cette appli?)





Vous navigateur est trop vieux

"je suis allé chercher mon chat dehors, mais si c'est mon chat... qui est-ce?"

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:12