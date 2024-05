Options du sujet Imprimer le sujet

J'ai était surpris cette après midi par un son inhabituel dans mon salon, je suis bien évidemment aller voir et j'ai vu ca =>







Il y à t il des expert en oiseaulogogie parmi nous qui saurais pourquoi il a fait ca ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:58

alfosynchro Re: Corbeau frappeur

Bien tenté pour la vidéo horizontale.

Peut-être qu'il s'en est juste pris à son reflet dans la vitre ?



Peut-être qu'il s'en est juste pris à son reflet dans la vitre ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:10:23