-MaDJiK- À moto, la mort attend au tournant 1 #1

Une moto double sans suffisamment de visibilité Afficher le spoil et rencontre un camion et la mort.

Je n'ai pas trouvé la vidéo originale. Vous devriez le regardez en plein écran (ou autant que le format vertical vous le permette) au premier visionnage.

Contribution le : Aujourd'hui 03:44:11