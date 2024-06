Avis sur notre dernier court-mètrage "Le remplaçant"

Je viens d'arriver Inscrit: 19/05/2022 16:45 Post(s): 5





Je réalise des courts-métrages depuis pas mal d’année en amateur et je commence à être content de mes réalisations qui se rapprochent de plus en plus de l’idée que je me fais du film au moment de l’écriture. J’aimerais commencer à les partager en dehors du cercle d’ami ou familial et ainsi avoir des retours autre que « c’est cool » parce qu’on se connaît…



Voici notre petit dernier : "Le remplaçant"



https://www.youtube.com/watch?v=_wHQZFxIsaA





Et en bonus le petit bêtisier/making of :

https://www.youtube.com/watch?v=t0RUdjyvF1Q



Merci de m’avoir lu !



Contribution le : 31/05 10:02:13