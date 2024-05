Simuler les ombres solaires à travers le monde

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37280 Karma: 17518





C'est une fonctionnalité déjà présente dans la plupart des logiciels de CAO depuis longtemps, mais elle est désormais disponible en ligne et accessible à tous.





ça permet de bien se rendre compte de l'impact de certains bâtiments, récemment construits, par des starchitecte mégalo ...







https://x.com/shademap/status/1796244182417424670 C'est une application en ligne qui permet de simuler les ombres et la position du soleil pour n'importe quel endroit et moment sur Terre. Elle offre des fonctionnalités comme la simulation des ombres projetées par des bâtiments, des arbres et des terrains en 3D, ainsi que des outils pour l'analyse solaire, la préparation d'études d'ombre, et la planification de photos au lever ou au coucher du soleil.C'est une fonctionnalité déjà présente dans la plupart des logiciels de CAO depuis longtemps, mais elle est désormais disponible en ligne et accessible à tous.

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:24