Index des forums Koreus.com Le Bar C'est la fin ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



sylvain_rivier C'est la fin ? 2 #1

Je suis accro Inscrit: 07/12/2014 17:39 Post(s): 548 Karma: 1264 Hello @toutes et tous



Petit instant chagrin. Je viens de regarder combien d'articles avaient été publiés sur Koreus en mai 2019 vs 2024.

Je voulais savoir si ma sensation de presque mort clinique du site était justifiée ou pas.



157 articles en mai 2019

20 articles en mai 2024



Ce n'est la faute à personne, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça me fait quand même un petit pincement au coeur.



Merci en passant à l'équipe technique & modos pour tout leur travail toutes ces années

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:08

Sebmagic Re: C'est la fin ? 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5879 Karma: 2176



Concernant les articles, c'est un constat que plusieurs personnes ont déjà fait en effet (



Moi ce qui m'inquiète c'est la mort du forum, on est tellement loin de ce qu'on vivait ici il y a quelques années. Je viens toujours de temps en temps mais je peine à l'expliquer autrement que par mon habitude et ma nostalgie à m'accrocher à une ambiance qui n'existe plus. Parfois je viens vers 11h, puis je reviens vers 16h et il ne s'est rien passé entre les deux. Tu viens le soir et y'a 5 personnes, qui ne postent rien. Les topics de jeux sont alimentés par certains, comme les topics d'images insolites... C'est cool hein, mais ce sont des posts impersonnels qui ne font pas vivre le forum.



Les anciens qui aimaient les discussions animées ou absurdes sont partis depuis longtemps, on regrette le temps où on pouvait encore discuter avec des membres jusqu'au bout de la nuit, mais c'est ainsi. On pourrait me dire que je ne participe pas activement à la vie du forum non plus, et c'est vrai, mais c'est pour la simple raison que je suis convaincu de ne susciter quasiment aucune réaction, vu le nombre de gens qui se connectent ici tous les heures et qui restent passifs.



On aurait pu compter sur des jeunes ou de nouvelles recrues pour mettre de l'ambiance, sauf que le déclin de la zone Articles n'attire plus les nouveaux. Il ne reste donc que des anciens ou semi-anciens qui regrettent l'époque passée.



Désolé si vous n'êtes pas d'accord avec ce constat, mais je ne cacherai pas ma grande amertume de comparer avec ce qu'on vivait ici en terme de folie et d'humour il y a quelques années. Salut !Concernant les articles, c'est un constat que plusieurs personnes ont déjà fait en effet ( statistiques à l'appui ). C'est un choix (Une lassitude ? Une baisse d'envie ? Autre chose ? On n'en sait rien) de Koreus et on ne peut pas y faire grand-chose. Perso je ne regarde presque jamais les vidéos en article donc je m'en fiche un peu.Moi ce qui m'inquiète c'est la mort du forum, on est tellement loin de ce qu'on vivait ici il y a quelques années. Je viens toujours de temps en temps mais je peine à l'expliquer autrement que par mon habitude et ma nostalgie à m'accrocher à une ambiance qui n'existe plus. Parfois je viens vers 11h, puis je reviens vers 16h et il ne s'est rien passé entre les deux. Tu viens le soir et y'a 5 personnes, qui ne postent rien. Les topics de jeux sont alimentés par certains, comme les topics d'images insolites... C'est cool hein, mais ce sont des posts impersonnels qui ne font pas vivre le forum.Les anciens qui aimaient les discussions animées ou absurdes sont partis depuis longtemps, on regrette le temps où on pouvait encore discuter avec des membres jusqu'au bout de la nuit, mais c'est ainsi. On pourrait me dire que je ne participe pas activement à la vie du forum non plus, et c'est vrai, mais c'est pour la simple raison que je suis convaincu de ne susciter quasiment aucune réaction, vu le nombre de gens qui se connectent ici tous les heures et qui restent passifs.On aurait pu compter sur des jeunes ou de nouvelles recrues pour mettre de l'ambiance, sauf que le déclin de la zone Articles n'attire plus les nouveaux. Il ne reste donc que des anciens ou semi-anciens qui regrettent l'époque passée.Désolé si vous n'êtes pas d'accord avec ce constat, mais je ne cacherai pas ma grande amertume de comparer avec ce qu'on vivait ici en terme de folie et d'humour il y a quelques années.

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:27

Vol au-dessus du 7e art - Critiques ciné de Sebmagic _________________



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo