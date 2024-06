Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Pylon, un tetris complexifié 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37287 Karma: 17526 Pylon





>>> Jouer à Pylon <<<



Synopsis:

Pylon réinvente Tetris avec quatre terrains de jeu orientés différemment et des multiplicateurs variés. Progressez en mode Niveau, testez vos compétences en mode Survie.



Comment Jouer:

• clavier



Genre:

#tetris#puzzle



Bon jeu!

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:01

Baba-Yaga Re: Pylon, un tetris complexifié 0 #2

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 16116 Karma: 11992 On peut pas faire pivoter les pièces visiblement. J'ai pas trouvé la touche.

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:03