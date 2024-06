Performance de Richard Goodall (America's Got Talent)

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12524 Karma: 13486

Oui, oui, cette émission existe toujours. On est d'accord, c'est du show à l'américaine, y a de l'exagération, y a des paillettes, y a des cris, y a des larmes, etc.



Mais j'ai été touché par cette audition, en plus sur une chanson que j'adore et qui me parle. Le concurrent, Richard Goodall, le dit lui-même : "The song speaks for itself".



Allez, j'suis sympa, si vous êtes vraiment pressés, vous pouvez aller directement à 3'25'', ça vous fera gagner un peu de temps, même si l'histoire du gars n'est pas banale (concierge dans une école). Ca en rappelle d'autres, genre Susan Boyle ou Paul Potts (ne pas confondre avec Pol Pot, c'est pas la même catégorie de performances).





Contribution le : Aujourd'hui 13:04:37