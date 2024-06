Accident d'avion au portugal || ASMR repas d'écureuil

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37300 Karma: 17535



Malheureusement, le pilote de l'un des deux appareils est serait décédé.





https://twitter.com/airplusnews/status/1797302661651243260



Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un écureuil en train de manger ?

Écoutez le bruit qu'émet un écureuil roux âgé de 7 semaines.





I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel.

Aujourd'hui 21:08:18