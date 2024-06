Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Délocalisation de déchet || chat qui tète l'oreille de sa maîtresse 1 #1

Des ballons remplis de déchets envoyés en Corée du Sud - RTBF Info



Bon apparemment c'est pris particulièrement au sérieux par les autorités sud coréennes et les habitants, à entendre le témoignage de la fleuriste à 1:10. Une vraie angoisse



