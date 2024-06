La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37305 Karma: 17544

Planet Plummel





>>> Jouer à Planet Plummel <<<



Synopsis:

Planet Plummet est un jeu de puzzle où vous fusionnez des planètes sur un champ circulaire. À chaque collision, les planètes se combinent pour former des corps célestes plus grands. Votre objectif est de marquer un maximum de points en optimisant ces fusions. Inspiré du concept de 'Suika game', ce jeu offre un défi différent avec des visuels spatiaux. Rejoignez l'aventure cosmique et testez votre stratégie dans Planet Plummet ! 🪐



Comment Jouer:

• souris

Vous pouvez adapter la puissance de lancer de planète en cliquant plus longtemps avec la souris.



Genre:

#espace#suika



Bon jeu! • sourisVous pouvez adapter la puissance de lancer de planète en cliquant plus longtemps avec la souris.#espace#suika

Contribution le : Aujourd'hui 21:25:14