[anglais] Embarqué par la police + Jimmy Carr sur la cour suprême

Vous navigateur est trop vieux



Comme dans Minority Report... Un homme s'apprête à intervenir devant la caméra d'une fille (Instagrameuse qui se filme verticalement), mais en fait non.





L'humoriste Jimmy Carr donne son avis sur la cour suprême et l'avortement.

Il faut comprendre l'anglais mais la vanne est drôle.

Contribution le : Aujourd'hui 00:41:19