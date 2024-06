Test de turing inversé : Qui est humain ?

Je suis accro Inscrit: 15/03/2012 00:52 Post(s): 1056 Karma: 1204

Le test de Turing d'une IA consiste à vérifier s'il est possible de différencier une IA d'un être humain.



Mais dans le sens inverse, les IA sauront-elles détecter l'humain parmi elles ?



C'est ce que propose cette sorte de mise en scène avec 4 IA et un humain qui conversent, en anglais.





Reverse Turing Test Experiment with AIs

