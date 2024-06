Tornade monstrueuse au Canada

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37307 Karma: 17546







version twitter si vous ne pouvez pas voir les vidéos facebook





https://twitter.com/yegwave/status/1797780363558666453



Version instagram si ça marche toujours pas:







Version youtube si ça ne marche toujours pas:



Incredible footage captured of tornado in Alberta



Et si là vous n'avez toujours pas la possibilité de voir la vidéo, voici une description textuelle:

La vidéo montre des images incroyables d'une tornade en Alberta.

On voit la tornade se déplacer calmement à travers la campagne avec en avant plan une maison bleue typique en bois.

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:46