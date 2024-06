Escalade sur bloc typé "highballs"

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16156 Karma: 5435

Je vous soumets cette petite vidéo que j'ai trouvée sympa (sauf la musique) et qui en tout cas donne une bonne idée de l'activité.

Un peu de contexte pour comprendre.

L'escalade sur bloc, c'est l'escalade sans corde sur de gros rochers qui généralement ne sont pas très hauts.

Mais, l'humain aimant bien se dépasser, il existe une toute petite minorité (élitiste) qui fait du bloc sur des rochers qui sont eux très hauts. Toujours sans corde. On les appelle en anglais des "highballs", car il faut avoir de grosses co.... pour les grimper. Vous allez vite comprendre pourquoi.

Les blocs sont d'abord "travaillés" encordé pour découvrir les mouvements et les maîtriser. Et quand on est sûr de soi et bien motivé, on se lance sans corde.

Au pied il y a des tapis (que l'on appelle des crashpads) et généralement des collègues qui sont là pour "parer" (=orienter la chute pour essayer de faire en sorte qu'elle soit la moins mauvaise possible).

Mais ces protections ne sont généralement là que pour se donner une chance de ne pas pas se tuer.

Quand on grimpe un highball, on se lance en sachant que la chute est absolument exclue.

L'action se passe dans la forêt de Fontainebleau, haut lieu mondial de l'escalade sur bloc. Et le grimpeur est principalement Hugo Meunier.

Dans la vidéo, ce ne sont pas les highballs les plus durs qui aient été déjà réalisés, mais c'est déjà du très haut niveau que seule une petite poignée sont capables de faire !





