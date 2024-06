Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Reconstitution du débarquement et images d'archive récemment découvertes

https://twitter.com/tf1info/status/1797936637239754774



Et voici les images d'archives récemment découvertes:





https://twitter.com/afpfr/status/1797975191462818228 Ça dure 8 minutes et c'est très bien réalisé.

Et voici les images d'archives récemment découvertes:

Sebmagic

Incroyables les images d'archives. Dommage qu'on ne les voie pas vraiment dans la vidéo du coup... Elles sont diffusées quelque part ?

Wiliwilliam

En tout cas je crois que certaines images du fameux Richard Taylor ont déjà été exploitées dans le documentaire Apocalypse, 6 épisodes, co produit par France 2 (à moins que ce soit les images de Robert Capa, j'ai un doute). Documentaire que je te recommande très fortement si tu ne l'as pas encore vu. Il n'est basé que sur des images d'archive.

Du 10/10.

Du 10/10.



Je rajoute une vidéo pour compenser l'absence des images:





https://twitter.com/afpfr/status/1798067198163910932



Et un témoignage d'un vétéran américain arrivé récemment en France pour les commémorations du 6 juin





https://twitter.com/afpfr/status/1798067198163910932

Et un témoignage d'un vétéran américain arrivé récemment en France pour les commémorations du 6 juin

https://twitter.com/le_figaro/status/1798037245188030724

