Akira2023 Thaïs Lona nous fait rêver avec son clip Dreams 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 11



La chanteuse Thaïs Lona sort Dreams, un titre qui nous fait rêver au paradis, à l'été, et donne des fourmis dans les jambes avec son groove imparable. La vidéo acidulée est jolie comme tout.





Contribution le : Aujourd'hui 12:27:26