MrGii Pendant ce temps là, en Suisse... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2012 13:13 Post(s): 676 Karma: 347 .. l'armée atterrit sur l'autoroute A1...





Le_Relou Re: Pendant ce temps là, en Suisse... 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8460 Karma: 5059 Ben voilà vous nous avez énervé les suisses suite au ban de @LeMiniMilgram, donc lui et ses potes suisses se préparent à nous envahir avec leur F/A-18





ok je sors

Wiliwilliam Re: Pendant ce temps là, en Suisse... 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37324 Karma: 17558 Baba-Yaga Tu peux nous expliquer ce que c'est que ça? (en vert en bas à gauche sur l'image et sur l'épaule du pilote)





edit: ok j'avais pas vu que ça en parlait déjà en fin de vidéo

