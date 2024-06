Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37327 Karma: 17567 Infinity Break





>>> Jouer à Infinity Break <<<



Synopsis:

Un mini jeu de tir spatial de style rétro en utilisant seulement 8 couleurs, un gameplay simple et des scores gros scores.



Comment Jouer:

• clavier



Genre:

#tir#spacial#monstre#vaisseau



Bon jeu!



Mon meilleur score:

548,852,874



Contribution le : Aujourd'hui 12:36:51

taralcar Re: Infinity Break 🚀 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2021 16:34 Post(s): 28 Sympa, ça me rappelle mon Atari 1040ST.

Contribution le : Aujourd'hui 12:39:20