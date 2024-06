Vidéo depuis le cockpit d'un Red Arrows : survol d'Omaha Beach

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37328 Karma: 17571





Une vidéo filmée depuis le cockpit d'un avion des Red Arrows de la Royal Air Force montre le survol d'Omaha Beach pendant les commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. La Patrouille de France apparaît également dans ces images.

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:57