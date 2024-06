Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Géo-ingénierie dans "C'est pas sorcier" 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13767 Karma: 6558 Bonsoir,



Ça fait des jours que je cherche l'épisode de "C'est pas sorcier" dans lequel Jamy parle de Géo-ingénierie, mais en vain.

Je ne sais plus comment chercher, alors je me dis que peut-être quelqu'un, ici, saura rechercher la chose avec le bon angle d'approche ?



Par ailleurs, si vous avez connaissance d'une émission à ce sujet passée sur un ou plusieurs média ordinaires, ça m'intéresse.



Par avance, merci beaucoup.

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:12

SnikePlassken Re: Géo-ingénierie dans "C'est pas sorcier" 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 3645 Karma: 2718 Hello Alfo!

Tu veux parler du solaire?

Est-ce que c’est celle-là?



Energie solaire et transports : Les aventuriers du solaire - C'est pas sorcier [Intégrale]

Contribution le : Aujourd'hui 21:48:07

Sebmagic Re: Géo-ingénierie dans "C'est pas sorcier" 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5911 Karma: 2244



https://www.youtube.com/playlist?list=PL_yOY09SlPKps6XdRF3XVZO6hlVF69YJe



J'ai passé rapidement quelques épisodes sans succès. Je n'ai pas trouvé trace d'épisode qui en parle explicitement (dont ce serait le sujet principal). Mais il y a ici une liste de plein d'épisodes consacrés au climat et à l'écologie, je suppose que ton épisode se trouve dans le lot :J'ai passé rapidement quelques épisodes sans succès.

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:41