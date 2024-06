Je cherche un livre...

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1785 Karma: 2428

Bonjour,



Je me suis mis à chercher plein de trucs de mon enfance/adolescence et ce depuis des années et j'ai fini par tout retrouver (livre, chansons, vidéos...) sauf ce livre-là. Je tente donc ma chance.



Je me souviens qu'il parlait de la guerre, des soldats allaient sur un bateau avec des religieuses qui finissaient par les soigner. Je sais que c'est mince comme description...



Une chose marquante était la couverture avec une grande croix gammée dessus (c'était pendant la Seconde Guerre Mondiale) et il y avait sans doute un bateau aussi.



Mon frère l'avait emprunté à une bibliothèque et me l'avait prêté. Je contacterai sans doute la bibliothèque si ça ne donne rien ici..

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:14