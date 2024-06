Level Devil

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37336 Karma: 17577

Synopsis:

Petit jeu de plateforme fort sympathique. Son objectif principal demeure simple : atteindre la porte de sortie pour progresser au niveau suivant. Cependant, ce parcours est semé d'embûches. Des pièges imprévisibles, tels que des trous soudains, des pointes mobiles et des plafonds menaçants, compliquent la progression. Une seule erreur peut mettre fin à la partie. Maintenir son sang-froid et anticiper l'inattendu sont des compétences cruciales pour réussir.



Comment Jouer:

• clavier



Genre:

#je#suis#mort#a#chaque#fois



Bon jeu!



C'est simple, j'ai fait les 3 premiers niveaux (15 plateformes). Je me suis fait avoir par tous les pièges du jeu!

