alfosynchro 14 ans mais douée, Diana Ankudinova 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13774 Karma: 6559 @Baba-Yaga , vers 1:15, elle dit quelque chose comme "podroujiti" ; ai-je bien entendu ? Et si oui, ça veut dire quoi ?





DIANA ANKUDINOVA (Диана Анкудинова) Rechenka (Реченька) (Age 14 yo)

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:38

SnikePlassken Re: 14 ans mais douée, Diana Ankudinova 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 3663 Karma: 2718 alfosynchro tu peux activer les sous-titres sur YT:



Contribution le : Aujourd'hui 21:50:35