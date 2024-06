Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un paquet volé avant même d'être livré 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37341 Karma: 17600





https://x.com/picturesfoider/status/1800151955945173125 Le livreur en est bouche bée

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:59