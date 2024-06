Une jungle qui fait peur || Simulation de course olympique "équitable"

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37346 Karma: 17610

Un homme a peur du bruit qu'il entend dans la forêt près de chez lui.

(NB: le contenu est classé sensible car le monsieur dit des gros mots, genre Mercredi et tout.)



_____________________________________________________



Il s'agit d'une simulation installée au Musée Perot de la Nature et de la Science.



La personne peut choisir entre plusieurs simulations: sportif, T-Rex, baleine et ... un sportif en chaise roulante.

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:55