Évolution du site

Bonjour,



Je me permets de poster ce message dans cette section car, malgré les diverses conversations sur d'autres topics, il semble qu'elle ait davantage sa place dans la section "À propos du site".



Nous pourrions ainsi nous concentrer sur ce topic afin de créer un dialogue avec @Koreus s'il le veut bien. J'aimerais que ce topic ne vire pas en truc à charge contre Koreus comme j'ai pu le lire ici ou là, le but est de comprendre.



Je déplore le manque de communication entre le chef webhamster et nous, je crois que nous sommes nombreux à faire ce constat : on a l'impression que tu (@Koreus) ignores un peu la globalité des discussions à ce sujet.



Nous constatons simplement une baisse de contenu sur ce cher site que nous aimons, je poste ceci aujourd'hui car nous arrivons à bientôt une semaine sans articles. Je peux comprendre que le chef ait d'autres occupations ou moins de motivation mais il me semblerait important d'être transparent envers ces membres qui sont là depuis plusieurs années (plusieurs décennies parfois). Il me semble qu'avant nous pouvions discuter avec toi dans la bonne entente et dans la convivialité. Je crois remarquer que ce n'est plus le cas et il est légitime de poser la question et de demander de maigres éclaircissements, par respect ne serait-ce que pour des gens comme @Wiliwilliam qui se décarcasse littéralement en étant présent quotidiennement et en faisant ce qui nous semble être "tout le boulot" (j'ai bien dit "semble").



Je ne demande pas obligatoirement que tu te justifies sur le pourquoi de la baisse (même si de nombreux membres aimeraient en savoir plus, j'estime que ça ne nous regarde pas forcément), par contre je pense qu'il est naturel de te demander où on va, et comment.



Pas facile de se motiver à faire naviguer un bateau si le capitaine donne l'impression de lâcher la barre et de vivre dans sa cabine. Le manque de vie sur le forum vient en partie de cela (d'un manque de communication claire).



Si tu souhaites répondre @Koreus, sache que je suis dans la compréhension et dans la non-agression, je demande à tous les autres membres d'en faire autant. Je cherche juste à comprendre, voire anticiper l'évolution de ce site / forum.



Si nous savions dans quelle direction ça va, nous pourrions réagir en conséquence pour faire vivre cette communauté de manière communautaire.



Merci de m'avoir lu et désolé pour le pavé.

