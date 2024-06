Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam une sculpture cinétique de poisson || Vivre sous le sol pour se protéger de la chaleur 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37350 Karma: 17612





https://twitter.com/alsamahi/status/1800785362568073465

_______________________________________________



Coober Pedy est une petite ville désertique d'Australie où toute la population vit dans des maisons souterraines. Avec des températures extérieures dépassant les 38°, les résidents ont élu domicile dans les températures plus fraîches des anciens puits de mine.





https://twitter.com/Przemek87394560/status/1800526783345000605 "Sargasses Sea Floor" est une sculpture cinétique de Tim Lewis_______________________________________________Coober Pedy est une petite ville désertique d'Australie où toute la population vit dans des maisons souterraines. Avec des températures extérieures dépassant les 38°, les résidents ont élu domicile dans les températures plus fraîches des anciens puits de mine.

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:07