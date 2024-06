Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Stickman Hook 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37350 Karma: 17612 Stickman Hook





Synopsis:

Stickman Hook est un jeu d'adresse dans lequel vous incarnez un stickman qui se balance à travers des centaines de niveaux +/- difficiles. Débloquez des personnages uniques en cours de route pour changer les choses pendant que vous vous balancez. Faites attention à l'angle et à la direction de votre swing pour atteindre la ligne d'arrivée !



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#balancier#mini-jeu#pendulum



Contribution le : Aujourd'hui 16:57:10