Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un âne vivant avec un troupeau d'élans sauvages 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37356 Karma: 17630





https://twitter.com/Przemek87394560/status/1800890288074088609 Il y a quatre ans, un âne nommé Diesel a disparu dans le Wyoming. Il a été retrouvé. Il fait maintenant partie d'une communauté d'élans.

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:42