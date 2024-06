La Couleur Pourpre bis ?

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13789 Karma: 6563

Bonjour,



Hier soir, j'ai voulu regarder à nouveau le film "La Couleur Pourpre". Faut avoir le moral ! Je ne me rappelais plus que c'était si dur comme histoire.



Mais avant de le regarder, j'ai voulu revoir la bande annonce sur YT, et j'ai trouvé des vidéos, des extraits d'un "autre" film... Comme s'ils l'avaient refait avec d'autres acteurs !?



Quelqu'un l'a-t-iel vu ? L'a-t-iel trouvé aussi bon que le premier ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:41:54