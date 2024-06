Lueurs apaise les coeurs brisés avec son morceau Si Reine

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 12





Passé par des moments de doute et de dépression, Lueurs dévoile un titre qui se veut réconfortant pour tous ceux qui dépriment et traversent des grandes difficultés. Lueurs a écrit ce morceau Si Reine pour parler de son cas particulier et de comment il s'est guéri de la dépression.

Si jamais il aide quelqu'un à s'en sortir, alors le pari sera réussi.





