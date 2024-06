Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Faire un braquage où personne ne coopère 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5059 Karma: 2712 Vous navigateur est trop vieux



Dans ce magasin Écossais, un pauvre braqueur a bien du mal à travailler tranquillement, tous les employés finissent par lui sauter dessus.

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:37

-MaDJiK- Re: Faire un braquage où personne ne coopère 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5059 Karma: 2712

Et comment sais-tu ça toi d'abord? Au 26 rue du lac à 14h12, et la caissière s'appelle Marge et son gâteau préféré est la brioche.Et comment sais-tu ça toi d'abord?

Contribution le : Aujourd'hui 16:12:43

Mancuso Re: Faire un braquage où personne ne coopère 0 #6

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 216 Karma: 183 On a une estimation précise du moment ou dans la tête du monsieur ça passe de "Ca devrait bien se passer, en vitesse" à "Merde, merde merde..." ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:12

aganna Re: Faire un braquage où personne ne coopère 0 #7

Je m'installe Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 167 Karma: 206 Mancuso a la seconde 14 de la vidéo je dirais a la seconde 14 de la vidéo je dirais

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:39