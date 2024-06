Index des forums Koreus.com Topics à Jeux Trouve l'originale ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Banbs Trouve l'originale !

Je m'installe





J'ai remarqué qu'elle n'était pas la vidéo originale en raison de sa mauvaise qualité et du cadrage assez mauvais aussi. Je me suis donc amusé à rechercher l'originale et là... IMPOSSIBLE !! Une multitude de vidéos découpées, sans la musique, avec une autre musique, avec des commentaires, etc... bref, je me suis dit que ça pourrait être un jeu sympa que de rechercher l'originale des vidéos . La publication originelle ! Le patient zéro !



Le but est de s'approcher de l'objectif final en partageant ses recherches !



Je commence donc. Pour les recherches, je me suis basé sur des copies d'écran et Google Lens. Ce qui m'a amené à plusieurs vidéos et shorts YouTube, pages Reddit et TikTok mais sans succès. Vous remarquerez que, pour celle-ci, l'image est tronquée. Voici (je pense) le format de la vidéo d'origine, en meilleure qualité évidemment :





Enfin, concernant la timeline, elle commence (minimum car je n'ai pas trouvé la vidéo originale) lorsque l'homme a les bras tendus en haut, lors du dernier mouvement de descente et que la barre reste bloquée sur lui.



J'ai testé avec "Bench press fail Hulk" mais toujours le même problème. Enfin, j'ai testé avec la recherche @guillofinesse bench ce qui m'a amené à cette vidéo : En naviguant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo :J'ai remarqué qu'elle n'étaiten raison de sa mauvaise qualité et du cadrage assez mauvais aussi. Je me suis donc amusé à rechercher l'originale et là... IMPOSSIBLE !! Une multitude de vidéos découpées, sans la musique, avec une autre musique, avec des commentaires, etc... bref, je me suis dit que ça pourrait être un jeu sympa que deLe patient zéro !Le but est de s'approcher de l'objectif final en partageant ses recherches !Je commence donc. Pour les recherches, je me suis basé sur des copies d'écran et Google Lens. Ce qui m'a amené à plusieurs vidéos et shorts YouTube, pages Reddit et TikTok mais sans succès. Vous remarquerez que, pour celle-ci, l'image est tronquée. Voici (je pense) le format de la vidéo d'origine, en meilleure qualité évidemment :Enfin, concernant la timeline, elle commence (minimum car je n'ai pas trouvé la vidéo originale) lorsque l'homme a les bras tendus en haut, lors du dernier mouvement de descente et que la barre reste bloquée sur lui.J'ai testé avec "Bench press fail Hulk" mais toujours le même problème. Enfin, j'ai testé avec la recherche @guillofinesse bench ce qui m'a amené à cette vidéo : https://americasbestpics.com/video/never-try-to-max-a-bench-press-on-your-own-ECnAJO5rA qui n'est pas trop loin de la vérité. Mais le côté pixellisé de cette dernière me fait penser que ce n'est toujours pas l'originale (la vidéo tronquée de YouTube que j'ai intégré en début d'article est bien moins pixellisée) et voilà, maintenant je bloque !

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:28

Le_Relou Re: Trouve l'originale !

J'aime glander ici
Banbs : voila ce que j'ai trouvé :

https://www.instagram.com/andreberto/p/CbIKLuslEXd/





: voila ce que j'ai trouvé :

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:01



